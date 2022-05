Sin filtro alguno. Yahaira Plasencia nuevamente sorprendió a propios y extraños al presentarse como la primera invitada del programa “Mujeres Poderosas”, conducido por Andrea Llosa. Y es que la salsera contó pasajes inéditos de la relación sentimental que vivió con Jefferson Farfán.

En ese sentido, la popular ‘Reina del totó' comentó que desde el momento que mantuvo un romance con el futbolista, su vida ya no volvió a ser la misma, puesto que ahora tiene que cuidarse al milímetro de cualquier error, ya que siente que la pueden “sepultar mediáticamente”.

“Es horrible, yo a veces digo que quiero salir a tal lugar y mi equipo de trabajo me dicen que evite. Entonces, la verdad así es mi vida, yo tengo que cuidarme al milímetro”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Yahaira dejó en claro que acepta que se hizo conocida en todo el Perú debido a su relación con el popular ‘Foquita’, sin embargo, se echa crédito por haberse mantenido vigente en el medio.

“Todos dicen que lo que tengo yo es gracias a otra persona. Lo de conocida sí, yo era conocida en el ambiente musical, pero a nivel nacional no. Siempre lo he dicho, me hice conocida por mi expareja (Jefferson Farfán), no lo voy a negar, pero yo vengo trabajando desde siempre. Tengo lo que tengo y mis cosas son por mi esfuerzo”, finalizó.

