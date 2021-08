Magaly Medina se pronunció sobre la tan polémica final de “Reinas del Show”, donde Korina Rivadeneira se coronó como la ganadora absoluta. Y es que la ‘Urraca’ calificó de “injusto” el resultado del reality, pues considera que Allison Pastor podía haber sido una posible victoriosa.

“Allison es una chica que baila sumamente bien. Entonces, si tú notas que en la producción en la que estás, hay una favorita, y que tú le podrías hacer sombra, entonces toda la producción comienza a ponerte piedras en el camino, tratar de que tú no brilles, lógicamente uno se tiene que sentir maltratado”, comenzó diciendo.

“Seguro dijeron: ‘¿y esta desconocida?’, porque solo es conocida por ser esposa de Erick Elera (...) dijeron, le va hacer sombra a mi Korinita bonita, la mentalidad de la Gise (...) Estar en la televisión en complicado, tener cuero de chancho acá es difícil, eso solo se consigue con los años. Hace dos meses yo dije que ella ganaba, eso no es un concurso”, agregó.

Asimismo, la conductora de ATV cuestionó duramente las disculpas de la ‘Señito’, pues considera que no han sido del todo sinceras.

“Gisela siempre ha sido así, ella ordena, y los demás son actores de su circo (...) La sacaste de carrera, la humillaste delante de tu público y ahora ¿Que Dios te bendiga? No pues, así no es Gise. Eso no es hacer feliz a nadie, ella pide disculpas como si fuera un privilegio para Allison recibir unas disculpas de ella”, expresó bastante molesta.

