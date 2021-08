Erick Mendoza, expareja de Magaly Solier y padre de sus hijos, estuvo enlazado con el programa de Magaly Medina para expresar su total apoyo a la actriz frente a la presunta crisis emocional que estaría viviendo.

Y es que el joven padre de familia, aseguró que está dispuesto a pagarle las terapias psiquiátricas y psicológicas a la artista peruana, para que pueda recuperarse totalmente.

“Todos se han dado cuenta que la señora necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, y a través de este espacio, decirle a la señora Magaly que yo estoy dispuesto a pagarle un especialista para que se pueda tratar, poner mi camioneta a su disposición para que pueda llevarla, esperarla en sus terapias. Es la mamá de mis hijos, mis niños quieren a su mamá bien”, comenzó diciendo.

Asimismo, Mendoza negó que le esté pidiendo una pensión de alimentos por S/ 8 mil soles, asegurando que con todo este escándalo no intenta hacerle daño a la madre de sus hijos, porque los únicos lastimados serían ellos mismos.

“Yo pienso que nosotros estamos conectados porque somos padres, y si ella está mal, obviamente nosotros vamos a estar mal (...) Yo no he pedido una pensión de alimentos, públicamente renuncio a la pensión de alimentos, yo prefiero que ella se recupere, que vuelva a ser la gran actriz que es, es lo que más me importa. Hacerle un daño a ella, es hacerle un año indirecto a mis hijos”, agregó.

“Siempre he querido conciliar, empezando por el divorcio que no me quiere firmar desde hace cuatro años, le he ofrecido mil cosas pero nunca ha querido. Incluso un régimen de visitas que ha estado truncado, pero yo sí estoy dispuesto a conciliar por mis hijos, ellos necesitan tener a su mamá”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Romina Gachoy y su tierno mensaje a la hija de Jean Paul Santa María por su cumpleaños: Angie Jibaja ni se pronuncia

Magaly Medina sobre final de ‘Reinas del Show’: “Gisela pone a los payasos que le da la gana”