La periodista Magaly Medina terminó desenmascarando al novio venezolano de Katy Portella, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Flor de Huaraz’.

Magaly Medina le preguntó si tenía problemas con la justicia, a lo que el muchacho lo negó; sin embargo no contó con que ella había indagado.

La “urraca” terminó mostrando un acta policial donde aparecía el nombre del muchacho, pues habría formado parte de una agrupación que extorsionaba.

“Tengo una denuncia de enero del 2018, donde la policía da cuenta de la detención de una banda “Los paisas de la extorsión”, leyó Magaly, haciendo que el joven digan que se trataba de una estafa. Además pidió que muestre todos los documentos.

“No sé por qué no dices toda la historia completa”, le cuestionó el muchacho a Magaly, haciendo que ella le diga que él no era importante. Sin embargo él le respondió: “Acá todos somos importantes, no me vas a faltar el respeto”.

“No tengo paciencia para soportar chibolos malcriados”, dijo Magaly Medina, para luego el joven terminara yéndose del set, sin antes acotar que no le importaba ser famoso.

