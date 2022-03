¡Nunca antes pensado! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al utilizar unos minutos de su programa para defender a Gisela Valcárcel y su hija, luego que el padre de Ethel apareciera en televisión nacional suplicando ayuda por un tumor que lo aqueja.

Y es que la conductora confesó que Jorge Pozo buscó a todo su equipo de producción para ofrecerle ‘pepitas’ sobre la popular ‘Señito’ y sobre su propia hija.

“Le dijo a mi productor que tenía cosas muy interesantes para contarme. Yo le voy a decir desde acá, que yo con Gisela Valcárcel podré tener todas las diferencias del caso, en una época habremos sido enemigas terribles, donde nos sacábamos todos los trapos sucios y nos hacíamos una guerra fangosa, pero esas épocas de la televisión ya pasaron, hemos evolucionado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aseguró que por el hecho que nunca será amiga de la líder de GV Producciones, eso quiere decir que cuestionará su labor como madre de Ethel Pozo.

“Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga, sin embargo, respeto todo lo que hizo por su hija. La sacó adelante, es una chica de bien, que no me guste como anima, es otra cosa diferente, pero es una chica de bien, profesional”, agregó.

Por último, Magaly Medina no dudó en resaltar la labor que tuvo Gisela para poder criar a su hija sola, con la ayuda de su madre y de sus hermanas, motivo por el que le parece repulsivo que Jorge Pozo quiere exigirles dinero.

“Acá ya no estamos para darle cabida a gente que viene a aprovecharse de las enemistades en la televisión para revivir capítulos que no vienen al caso. Me parece que Ethel se ha criado bajo la batuta de una madre soltera, que trabajó duro y parejo para mantener a su hija, ayudada de su madre y de sus hermanas. Entonces, un padre que solamente fue un proveedor de una parte para que esta criatura pudiera venir al mundo, y luego nunca más la ayudó, para mi no es padre, es culpa de la biología”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO