¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Luciana Fuster, quien recientemente se presentó en un evento de la Municipalidad de Breña para dar un mensaje alentador por el Día Internacional de la Mujer. Y es que la conductora señaló que la modelo “no sería ejemplo de nada”, ni mucho menos representaría a las mujeres de nuestro país.

“La gran empoderada, la que respeta los códigos, la trabajadora, emprendedora, ejemplo de jóvenes (…) Una luchadora dice, una luchadora del amor de los novios de sus amigas, una luchadora de qué, qué hace. Después se pone a llorar cuando la critican y ella misma se expone”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ comentó que si la integrante de ‘Esto es Guerra’ sabe que últimamente viene siendo bombardeada por su relación con Patricio Parodi, debería dejar de exponerse tanto.

“Yo creo que la persona que no quiere victimizarse, hace menos apariciones. A mi me invitan a un evento de esa magnitud y sé que no soy precisamente un ejemplo, que estoy siendo bombardea por una artillería de críticas y comentarios, por no ser una mujer totalmente íntegra, siendo cuestionada por ser una mala amiga, entonces no te expones a aceptar una invitación pública, pero ella va... Que le caiga no más, tendrá que aceptar las críticas que le caigan”, agregó bastante indignada.

Asimismo, la figura de ATV cuestionó al alcalde de Breña por presentar a la modelo en un evento de ese tipo. “No hay en su distrito gente mucho más, digamos, valiosa que puede animar un evento, alguien que sirva de ejemplo, que sirva de motivación para las personas de ese distrito...”, finalizó diciendo Medina.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO