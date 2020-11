Vanessa Terkes aseguró que su precandidatura al Congreso no es parte de una estrategia para reforzar al partido de Richard Acuña en un posible enfrentamiento con George Forsyth en la carrera a la presidencia de la República.

Sin embargo, Beto Ortiz la llamó “ingenua” y Magaly Medina no dudó en darle la razón.

“¿Crees que por tus méritos, por tus galardones te están llevando al Congreso, crees que por eso te están llamando como precandidata en el partido de Acuña? No, te están llevando porque saben de tu vinculación, aún eres la esposa de George Forsyth, en papeles por lo menos es la esposa de George Forsyth y Forsyth en algún momento se va a enfrentar con Acuña por la presidencia de la República, entonces teniendo a la Terkes le pueden sacar cositas, lo pueden enfrentar”, señaló la “urraca” en su programa.

La periodista también se burló de Vanessa Terkes por decir que quiere llegar al Congreso para que la gente sonría. “Actúa, baila, canta, no te metas al Congreso si quieres que la gente sonría”, sentenció.

En ese sentido, Magaly Medina dejó entrever que la actriz estaría siendo utilizada: “¿No has aprendido nada en tantos años en la selva de la televisión y nada te entró por acá y te salió por el otro lado? La política es sucia, es cochina, la gente que está buscando los precandidatos no lo ha hecho porque tú tienes logros, méritos y realmente vas a ser un aporte en un Congreso nacional; no, no, no”.

Por esta razón, la periodista mandó a “pensar” a Vanessa Terkes. “¿Por qué crees que te convocaron? Deberías ponerte a pensar un poquito. ¡'Pensá'! Sus méritos, cuáles son sus logros, sus diplomas, sus conquistas, cuál es su aporte en la historia de la política, ¿Cuál es la historia de la Terkes para ser ahora una precandidata? Bueno, en la televisión hay y no precisamente, digamos, que es para jactarse”, manifestó.

