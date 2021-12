La periodista Magaly Medina se pronunció por los rumores de que los conductores de ‘Cuarto Poder’, Sebastián Salazar y Tatiana Aleman, abandonarán el noticiero dominical.

Como se sabe, Sebastián es hijo de Federico Salazar, figura de América TV, y su ingreso a ' Cuarto Poder’ en el mes de julio de 2021 provocó muchas críticas en redes sociales.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ se sinceró y dijo que no tolera a ese par en pantalla: “los dos son los seres más desangelados, cero carisma, cero comunicación con su público, no traspasan el vidrio, no traspasan pantalla”.

Medina Vela criticó a los productores que optaron por poner al hijo de Federico Salazar en la conducción de un programa “que dice tener historia periodística”.

“A quién se le ocurrió que ellos podrían tener la suficiente basta experiencia y capacidad periodística (...) después de la barrabasada que cometieron la última vez, pero ellos no tuvieron la culpa, son simples lectores de Telepromter, ¿no se han dado cuenta que ellos todo lo que dicen lo están leyendo en un Telepromter, ninguna de las cosas que dicen es su opinión. Si no tienen la capacidad o en su canal solo querían dos títeres que comenzaran a decir lo que le daba la gana a los dueños o gerentes de su canal, quienes son finalmente son los que escriben lo que ellos dicen y repiten como monitos”, arremetió la popular ‘Urraca’.

Magaly también se refirió al ‘audio bomba’ que promocionaron en ‘Cuarto Poder’ y no tuvo mayor relevancia.

“Las cabezas que se deberían ir son los que hicieron eso, los que promocionaron como gran cosa esa información. A esos los sacan porque la pita siempre se rompe por el lado más débil, pero yo ni siquiera los hubiera considerado como conductores de un programa que es el bastión de América TV”.

De qué trató el audio de Cuarto Poder

Un audio en Cuarto Poder fue promocionado durante los últimos días y generó gran expectativa entre la audiencia. En el audio se escucha al dueño de la casa del pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez, ofreciendo “primicias y titulares” al productor de ‘Cuarto Poder’ Christian Sotomayor para evitar la emisión de las imágenes del presidente Pedro Castillo.

