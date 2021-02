Magaly Medina criticó duramente a Luciana Fuster tras su regreso a “Esto es guerra” pese a que semanas atrás había afirmado que había un “90% de probabilidades” de mudarse a México.

“Bien ilusa ¿no? Ella dice que no canta, no baila, no es animadora, no sabe hacer nada y quiere que la contraten en México”, dijo la periodista en el programa “Magaly TV La firme”.

“‘Porque como ya hice locución’; ay, mamita, como si lo hubieras hecho tan bien. Había que corregir cada cosa que decía, cada tontera que decía al aire”, se burló la “urraca”.

Asimismo, Magaly Medina recordó que Luciana Fuster tuvo algunas entrevistas en el extranjero, pero por su vinculación con Marc Anthony: “La segunda vez que la invitan algunos programas mexicanos fue porque ella se encargó de difundir que era amiguis, pinkis y casi casi el amor de la vida de Marc Anthony”.

La periodista también tildó de “figureti” a la chica reality y dejó entrever que a Marc Anthony no le habría gustado que Luciana Fuster se “publicite” con su nombre.

“Por eso y solo por eso, por ser la nueva amiguis de Marc Anthony, la invitaron a un par de programas mexicanos. Por supuesto que a Marc Anthony no le hizo ninguna gracia que esta figureti peruana esté volanteándose con su nombre -porque a nadie le gusta- entonces agarró y le cerró todo el caño”.

Sobre las declaraciones donde Luciana Fuster asegura que solo estará dos semanas en EEG, pues pronto regresará a México, Magaly Medina señaló: “Volverá a viajar, pero de ahí a que vaya a conducir un programa en México, eso lo quiero ver”.

“Hay unas bien desubicadas, esta parece de la escuela de Tilsa”, sentenció.

