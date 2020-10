Magaly Medina se pronunció durante su programa sobre la muerte del exgerente de Latina Televisión, Javier Carmona, quien también trabajó en el canal ATV.

“A nombre del programa le damos unas sentidas condolencias a Tula Rodríguez y a toda la familia de Javier Carmona. Él perteneció a la familia de ATV, se formó acá durante muchísimos años, fue parte de esta casa cuando era ejecutivo de ventas”, señaló la “urraca”.

Acto seguido, Magaly Medina recordó que Javier Carmona se hizo conocido en la televisión peruana por su relación con Gisela Valcárcel.

“Definitivamente nosotros como programa de televisión mantuvimos una relación bastante belicosa y complicada con Javier Carmona porque cuando él inicia su romance con Gisela Valcárcel, en ese entonces mi enemiga número 1, nosotros siempre salíamos a verlos trotar, a verlos caminar, a reuniones y a él le molestaba mucho ese ingreso a su vida privada, lo que él consideraba su vida privada, pero estaba casado con la que era en ese momento la reina de la televisión peruana, la reina del mediodía. Era una persona demasiado conocida, muy popular”, comentó la “urraca”.

Magaly Medina recordó los tensos momentos que vivieron algunos de sus periodistas con el exgerente: “En ese momento es que él tuvo varios encontrones con muchos de mis reporteros, violentos encontrones porque de verdad él era bastante impetuoso, no controlaba sus emociones o su ira, entonces correteaba a mis reporteros, los insultaba. Y Gisela no contribuía en nada porque ella nos tenía tirria, no nos podía ni ver”.

Tras sus palabras, Magaly Medina indicó que prefería recordar los momentos más felices en la vida de Carmona, como fue su matrimonio con Tula Rodríguez y el nacimiento de su hija Valentina.

