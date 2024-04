En su última emisión de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre los mensajes en redes sociales que Ethel Pozo compartió con una seguidora de Colombia, quien expresó su respaldo y criticó que tanto el programa de Medina como el de Rodrigo González superan los límites del respeto.

“Viven de hablar bastante de mí, no pueden dejar de hablar de mí. Pero a mí sus comentarios me importan 0.0000. Lo que sí comparto contigo es que es una lástima que les metan odio y cosas negativas en los corazones y las mentes de las personas que los ven”, escribió Ethel Pozo.

Ante este comentario, Magaly aclaró que “no es un foco infeccioso” como para “envenenar” los corazones de los usuarios y, de esa manera, crear odio hacia ella.

“Como si yo fuera un foco infeccioso de algo, como si yo fuera el virus del dengue, no Ethel, acá la gente ve mi programa y otros programas para distraerse del estrés cotidiano porque es mejor escuchar información del espectáculo, chismear, que ver nuestros propios problemas en casa, eso es lo que somos”, comentó Medina.

Ethel Pozo tras apoyo de ‘Mande Quien Mande’ a Yaco Eskenazi: “No son mis amigos ni nada”

Luego de la polémica entre Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, el programa ‘Mande Quien Mande’ invitó al exchico reality a su set para darle una sorprensa al estilo Disney.

Durante la secuencia, la ‘Carlota’ aprovechó en mandarle una indirecta a la hija de la ‘Señito’.

“Acá en la televisión todos vivimos de las bromas. Y porque vivimos de las bromas, porque vivimos de las bromas, nosotros les hemos comprado su pasaporte para Disney, si no pueden ir a Disney, Disney viene para acá”, expresó antes de presentar un show de Mickey Mouse.

Después del apoyo de ‘MQM’ a Yaco, un usuario le consultó a Ethel Pozo como lo tomó: “¿Ethel, ya viste lo que hizo la producción de ‘MQM’ ironizando lo de Disney? ¿También te molestarás con Pía y la Carlota?”.

La conductora de ‘América Hoy’ respondió lo siguiente: “Sí, lo vi, me lo mandaron. No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de Maria Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo pero no son mis amigos ni nada”, sostuvo.

“Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mí o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito no nos une una amistad”, añadió.