No se calló nada. Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras la entrevista exclusiva que dio al programa “América Hoy”, donde se refirió a la confianza que le tiene a Anthony Aranda para que se relacione con su pequeña hija.

Y es que frente a ello, Magaly Medina no dudó en opinar y asegurar que debería haber cierto límite con los más pequeños de casa y las nuevas parejas que tengan los padres separados.

Recordemos que Rodrigo Cuba confesó lo incómodo que se sintió al ver una fotografía de su hija con el bailarín Anthony Aranda. “Ella le manda esta foto, hemos tapado la cara a la niña porque es menor de edad y por ley no estamos autorizados. El Activador está sentado en short y la bebé está dormida, echadita en las piernas del bailarín y esa es la foto que le manda ella al Gato Cuba”, dijo la popular ‘Urraca’.

“Yo también soy mamá y digo, a las niñas y a los niños, cuando son pequeños, hay que cuidarlos como florecitas. Hay que protegerlos. Yo como mamá no dejaría que mi hija pequeña se quede dormida en la entrepierna de mi novio. Para empezar, no me metería en la cama con mi hija, con mi novio y yo. Yo soy sumamente celosa. Ella no conoce a este hombre, recién es su novio”, expresó la conductora de ATV bastante molesta.

