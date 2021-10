¡Fuerte y claro! Magaly Medina entrevistó en exclusiva a Vanessa Tenorio y Roxana Valiente, madre de las dos hijas del cantante Antonio Cartagena, a quien acusan de no hacerse cargo de las niñas y hasta pedir prueba de ADN.

Y es que frente a las últimas declaraciones que dio el salsero para “Día D”, donde manifestó no sentir “amor” por ninguna de las pequeñas; la popular ‘Urraca’ no dudó en expresar su indignación frente a este caso.

“Lo que a mi me genera este tipo es asco. Este caso me da mucha indignación, cuando un hombre niega a sus hijos, no cumple con lo que establece, no solamente la ley, sino su integridad, moral y conciencia”, comenzó diciendo.

“Realmente yo me pregunto cómo pueden existir en la faz de la tierra, hombres que pueden hablar así del fruto más preciado que han traído al mundo: sus hijos. Que inhumano puede ser”, agregó bastante molesta la conductora.

Cabe señalar que ambas madres de familia han acusado a Antonio Cartagena de no hacerse cargo, ni económicamente, ni emocionalmente, de las dos pequeñas de 4 y 2 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO