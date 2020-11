Magaly Medina se refirió al audio privado de la periodista Patricia del Río que se filtró en las redes sociales tras la vacancia a Martín Vizcarra.

“El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la Fiscalía, y lo tiene la Fiscalía más seria del país. Vizcarra robó, robó de manera grosera, se le va a probar más rápido a él que a Keiko (Fujimori), incluso. Por supuesto que debió terminar su mandato (...) No se engañen, Vizcarra ha robado como le ha dado la gana. Y hay muchas más pruebas que para cualquier otra persona que haya robado. Acuérdense de mí, va a acabar en la cárcel mucho antes que los demás”, se le escucha decir a la periodista de RPP en el audio que habría sido enviado a un grupo privado.

Durante su programa, Magaly Medina cuestionó a Patricia del Río por decir en el audio que no solo había hablado con el fiscal Rafael Vela para conocer detalles de la investigación, sino también por el cariño y cercanía que afirmó tener a Martín Vizcarra pese a sus presuntos delitos.

“Escuchamos ahora a una periodista que decía que ella era muy amiga del fiscal Vela y que al fiscal Vela ella hablaba todos los días para que le cuente, para que le diga y que le daba pena que saliera Vizcarra porque realmente lo quería mucho", dijo la “urraca”.





En ese sentido, Magaly Medina criticó a todos los políticos, incluido al expresidente Martín Vizcarra: "Una periodista (Patricia del Río) que en una radio local, o sea, ella digamos que lidera una corriente de opinión, que la escuchan cientos de personas, miles de personas, millones de personas. De verdad me gustaría ponerles al aire ese audio, no he venido preparada, he venido preparada para hacer mi programa, pero realmente la indignación y la cólera que llevo guardada por ver a mi país así cuando tenemos que progresar, cuando tenemos tanta gente muriéndose de hambre, cuando Reactiva Perú solo ha servido para llenarle los bolsillos a unos cuantos, cuando los bonos no han servido absolutamente para calmar el hambre de nadie”.

“Estamos viendo que este país se está desangrando todos los días por estos políticos que parecen no tener corazón ni conciencia, no les da la reverenda gana de dejar sus mezquindades de lado ni sus egoísmos ni nada por el país, porque todo lo hacen por ellos. Ojalá que cuando tengamos elecciones, porque ojalá que las tengamos, elijamos bien a quién queremos llevar al Congreso para no pasar por momentos como estos”, sentenció Magaly Medina.





