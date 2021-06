Magaly Medina conversó este jueves 10 de junio con el periodista Mijael Garrido Lecca sobre la coyuntura política que afronta el país. La “Urraca” y su invitado no pudieron dejar de referirse a la denuncia del periodista Beto Ortiz, quién afirmó que el presidente Francisco Sagasti llamó a Mario Vargas Llosa para pedirle a Keiko Fujimori, que desista de sus reclamos en cuanto a los resultados de las Elecciones Generales 2021.

Según Ortiz, el mandatario de la Nación intentó convencer a Vargas Llosa de hablar con Keiko Fujimori y anunciarle su derrota, pero para su sorpresa, el escritor peruano se negó a interferir en los comicios de segunda vuelta.

“Esto de Sagasti es sorprendente porque un presidente o un funcionario público no puede romper su neutralidad de esa manera y siendo uno transitorio”, indicó Magaly muy indignada.

Vale recordar que el día de ayer Magaly Medina envió un contundente mensaje a todos sus críticos que le vienen pidiendo en redes sociales que se vaya del país ante una posible victoria de Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021.

La “Urraca” decidió tomarse unos minutos de su programa “Magaly TV, La Firme” para contestarle con todo a sus detractores, a quiénes calificó como “ignorantes”.

“A los ignorantes que escriben “¿cuándo te vas de viaje?”,”¿cuándo te vas a Miami?”, o cosas así en mis redes sociales, por si acaso me voy el viernes en la noche, pero no me estoy fugando, me voy porque me da la gana”, comentó la periodista.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR