¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y le dijo sus verdades a Patricio Parodi, quien denunció en sus redes sociales que viene siendo “acosado” por la prensa, y además “burlado” en cuanto a su privacidad.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ aseguró no sentirse aludida con estas declaraciones, pues aseguró que el accionar de sus reporteros no se considera un delito.

“Nosotros lo hemos grabado en una fiesta, no todo el día como él dice. No me siento aludida, pero sí tengo que decirle algo al ‘Pato’... Que así como hemos grabado a través de una ventana chapando con Luciana Fuster, igual si él está en un ventanal de su casa, la gente de afuera puede grabarlo, no hay nada ilegal en eso”, comenzó diciendo.

“No debe arañarse por eso, no es delito. Eso está expuesto, no solo a cualquier periodista, sino también cualquier vecino o persona. Si tú quieres hacer algo que no quieres que se enteren, pues cuídate”, agregó bastante molesta la conductora.

Asimisimo, la figura de ATV le increpó al chico reality que agradezca que aún está vigente en el medio del espectáculo gracias a ese ‘ampay’.

“Hay que aceptar lo que tenemos... Exhibición diaria en televisión, aprecio del público, redes, somos populares, entonces, ¿para qué nos quejamos? Ya quiero ver al ‘Pato’ cuando la gente ya no hable de él... Esto es lo que mantiene vigente a un artista. Apechuga no más”, finalizó diciendo.

