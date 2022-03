¡Fuerte y claro! Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al mostrar su indignación tras la resolución que dieron las autoridades, al archivar la denuncia en contra de Kike Suero por supuestos tocamientos indebidos a una de sus menores hijas.

Y es que la popular ‘Urraca’ pidió al Ministerio Público no tomar a la ligera los casos que involucren violencia contra los menores, y leyó parte de las acusaciones que hizo la exesposa del cómico, Geraldine Quezada, evidenciando su desagrado con el cierre del caso.

“Hizo una conferencia de prensa, en un cevichería. Convocó a los periodistas porque quería entregarnos a todos este archivamiento de su caso que le hizo su exesposa, acusándolo de tocamientos indebidos a su hijita menor. Yo respeto las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial, sin embargo, yo creo que se han tomado muy a la ligera los casos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la periodista de espectáculos le pidió al Ministerio de la Mujer analizar el testimonio de la hija del humorista y determinar lo que realmente habría sucedido, dejando entrever que para ella Kike Suero no sería del todo inocente.

“Yo he leído todo este archivamiento del caso e incluso en parte de la sentencia donde se narran cosas asquerosas que dicen... Yo leo este párrafo y se me hubiera puesto los pelos de punta... Me parece desgarrador lo que he leído, yo apelo a que esto se investigue mejor. Yo podía tener mis dudas, sino hasta leer”, finalizó diciendo.

