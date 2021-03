Ivana Yturbe utilizó las cámaras del programa “En boca de todos” para negar que esté embarazada pese a las fuertes especulaciones de que lo estaba. Sin embargo, Magaly Medina insistió en que la “princesa inca” espera su primer bebé al lado de su esposo, Beto da Silva.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, Magaly Medina afirmó que “sin duda” Ivana está embarazada y que ella tiene las pruebas:

“Sin duda alguna (no necesita de un documento para ser mamá), pero sí necesitas de un diagnóstico. No puedo decir exactamente lo que sé porque no puedo revelar mis fuentes, las fuentes son sagradas para un periodista, no lo puedo hacer pero sin duda de que está embarazada, nosotros seguimos afirmando que lo está”, señaló la “urraca”.

Magaly Medina informó que Ivana Yturbe no tendría “tantos meses”: “Sí muy poquito (tiempo de embarazo) y creo que en los próximos meses ella tendrá que decirlo”.

En ese sentido, la periodista indicó tener más pruebas del embarazo y afirmó que Ivana Yturbe tendrá que confirmarlo cuando esté lista y segura.

“Por cierto tengo nuevos documentos en mi mano pero no voy a decir más porque creo que es ella la que finalmente tiene que dar esa versión, ella es la que tiene que hacer el anuncio cuando esté segura de hacerlo”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

‘Dos hermanas’ regresó a la televisión peruana después de un año

'Dos hermanas' regresó a la televisión peruana después de un año

TE PUEDE INTERESAR