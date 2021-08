Magaly Medina utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje de empoderamiento hacia la mujer. Y es que la popular ‘Urraca’ está cansada de que a sus 58 años la critiquen por vestir de cierta manera.

“No permitas que otros te digan cómo debes vestirte; y cómo y con quién debes desvestirte. Eso lo decides tú”, le pidió a sus seguidores a través de un video publicado en Instagram.

“Si tú quieres usar una minifalda, pues úsala. Si tú quieres un escote que te parece te queda bonito, hazlo. Es tu cuerpo, tú mandas sobre él”, agregó la presentadora de “Magaly TV, La Firme”.

A su vez, la periodista de espectáculos aseguró que a su edad varias personas han pretendido que ella se vista de cierta manera, algo que Magaly se ha negado tajantemente.

“Yo no le permito ni a ti, ni a un hombre que me diga cómo me visto. Así cómo me visto, yo decido cómo y con quién me desvisto”, sentenció.