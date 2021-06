Las cámaras del programa de Magaly Medina captaron nuevamente a John Kelvin, quien habría vuelto a “sacar los pies del plato”, luego de prometerle a su aún esposa, Dalia Durán, que cambiaría su actitud por el bien de su familia.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ también mencionó que cuando entrevistó al cumbiambero sí le creyó su arrepentimiento. Incluso, ahora lo ha bautizado como el nuevo reemplazo de Christian Domínguez.

“Hizo de las suyas, no sé ahora dónde andará, porque creo que hasta mis chacales ya le perdieron la pista... Pero, lo que sí es cierto, es que todavía no regresa a la casa que comparte con la madre de sus hijos. Yo ingenua, débil, pensé que lo iba a hacer, porque le creí y volvió a las andadas, y es más, no dejó a su esposa”, comenzó diciendo la conductora.

“La verdad ahora sí que te consagraste, ya no es la nariz más ‘chinguenguenchona’ de la cumbia (Christian Domínguez), ahora tú eres el mentirosazo. Yo dudaba, ya casi le creía. Yo decía este hombre va a parar, cambiar”, finalizó diciendo la periodista.

