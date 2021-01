Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Yahaira Plasencia, quien comentó que tenía un “gran ganado”, haciendo referencia al número de pretendientes. Y es que la periodista comentó que con este tipo de comentarios, la salsera confirmaría que no ha olvidado a Jefferson Farfán.

“Yahaira, una dama que se quiere, que se respeta y sabe lo que uno vale, se queda calladita, pero no, eres picona, y por picona pareces vulgar. Cómo vas a decir: ‘el ganado está allí'. Todo para decirle al mundo entero y a Jefferson Farfán que tienes un población de pretendientes”, comenzó diciendo.

“Qué feo es cuando una mujer saca el despecho de su corazón. Qué feo es cuando una mujer habla desde la piconería. Con eso demuestras que te arde todo lo que ha sacado Jefry en su verdadero y falso, y lo que las chicas le han escrito. ¿Qué te importa? Si tú eres pasado”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ calificó de vulgar a la ‘Reina del totó' durante la trasmisión que hizo vía Instagram junto a otras salseras, donde reveló detalles de su vida privada.

“Está bien, eres salsera y eres mujer, pero tienes que respetarte y quererte. Pareces la borrachosa de la cantina de la esquina. ¿Qué te pasa, Yahaira? Concéntrate, hija. No te piques de esa manera. A mí me huele a llanto y despecho. Me dio vergüenza ajena”, finalizó diciendo.

