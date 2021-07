Yahaira Plasencia se refirió a las críticas que recibió por parte de Magaly Medina tras su presentación en los Premios Heat 2021 durante una transmisión en vivo que realizó en su Instagram junto a Sergio George.

En la mencionada transmisión, la cantante de salsa señaló que la conductora la critica y minimiza su trabajo como artista. “¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte... Explícitamente de este programa, no entiendo. El programa de este señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mí”, dijo Plasencia.

Ante esta situación, la conductora de ATV decidió responderle a la salsera y le envió un mensaje en la reciente edición de su programa “Magaly TV: La Firme”. “Yahaira se queja amargamente de las críticas que le hacemos aquí en el programa y se pregunta por qué, yo te puedo responder a eso porque tengo paciencia”, comenzó diciendo.

“Si a lo que más se dedica es mover el ‘totó' en vez de dedicarse a lo que es realmente lo suyo, que es cantar. Yo sé que muchos cantantes han hecho una carrera sin tener una gran voz, pero qué te puedo decir... Yahaira, yo no te ataco, yo te critico que es diferente”, agregó la presentadora de ATV.

Medina recalcó que no tiene nada personal con Yahaira Plasencia y le recalcó que ella critica porque es parte de su trabajo.

“Atacar es algo más personal y yo no tengo nada personal con nadie y lo tengo que repetir siempre porque la crítica no es denigrante, la crítica es algo innato en mí. Lo hago y no solamente con la gente del espectáculo y lo hago con la gente que quiero y que realmente aprecio... es mi crítica porque no puedo ver algo y solamente aplaudir”, explicó Magaly.

“Critico lo que hay que criticar, ella dice que la denigro, pero qué le voy a denigrar, decirte que mueves más el ‘totó' más que cantar no lo es. Tú debiste cantar en vivo (en los Premios Heat) como lo hizo Amy Gutiérrez, eso es algo que como profesional debiste hacer”, concluyó.

