Fátima Segovia, “La Chuecona”, ha causado una tremenda polémica al defender públicamente a su pareja, Omar Bolaños, luego que saliera a la luz la acusación que hizo en su contra por violencia doméstica en abril del 2019. Y es que la encargada de difundir esta denuncia fue Magaly Medina en su programa.

Y es que la modelo no dudó en dar su descargo a través de sus redes sociales negando todo tipo de maltrato. Inclusive, también aprovechó en lanzar varios insultos contra la ‘Urraca'. “Esta señora es bien mala al expresarse, cómo se dirige hacia mí, es venenosa. No soy bailarina, soy actriz y modelo, y a lo que yo me dedicaba en las discotecas era a desfilar en bikini, punto. Cómo se dirige a mí, es una maldita esa señora, en verdad no tiene nombre”, aseguró.

Por su parte, la periodista de espectáculos utilizó unos minutos de su programa para dirigirse a Fátima Segovia y cuestionar su actitud frente a este hecho.

“Ha hecho todo un vivo con su esposo, larguísimo, 23 minutos para defender lo que es indefendible. Si un hombre te pega una vez, ahí quedó la cosa. Uno cubriendo al otro. ¿Cómo vas a exagerar cuando hay tantas mujeres golpeadas que están rogando por un minuto de atención de la policía? Me parece estúpido, y resulta que ella ahora está defendiéndolo al marido. ‘Yo exageré’, es la típica de las víctimas, suelen decir que tuvieron la culpa”, manifestó la figura de ATV.

