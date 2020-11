Magaly Medina no se quedó callada y lanzó toda su artillería contra Vanessa Terkes por su posible candidatura al Congreso de la República.

Durante su programa, la “urraca” recordó que en el caso de que George Forsyth gane la presidencia, Vanessa Terkes sería la primera dama, pues aún no están divorciados.

“Si Forsyth saldría presidente, sería ella la primera dama. Formalmente ¿no? Porque no están divorciados, según lo que nos dijo Forsyth acá cuando vino es que ella aún no le quiere dar el divorcio. Supongo que está en el plan de Sheyla Rojas, o sea, cuánto hay para divorciarse”, señaló.

“Cuando una mujer y un hombre no se quieren divorciar, las razones -en este caso no tienen hijos, no tienen bienes en común- ¿cuál sería la razón? Económica, la única”, cuestionó.

En ese sentido, Magaly Medina indicó que no puede comprender por qué Vanessa Terkes no le da el divorcio a Forsyth. “Supongo que por ahí viene la cosa, porque de lo contrario por qué si tantas cosas han pasado. Si ella le ha dicho de todo, le ha iniciado demandas que finalmente no prosperaron, o sea, ¿por qué no te divorcias de esa persona que según tú tanto daño te ha hecho?”, preguntó.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que la actriz podría ser la primera dama del Perú aun si George Forsyth no lo desea así: “Si Forsyth gana, en el hipotético caso de que él ganara, pongámonos en escenarios hipotéticos, ella sería la primera dama. Claro, lógicamente que él creo que sería lo último que quisiera George Forsyth llevar del brazo a Vanessa Terkes e ir con ella el día de la función de mando -estamos hablando de casos hipotéticos, no estamos hablando que esa sea la realidad- pongámonos en ese caso, por algo te convoca el partido de Acuña. ¡Serán tontos! La ingenua eres tú, bien te lo dijo Beto con todas sus letras”.

