¿Será una indirecta? Magaly Medina ha estado últimamente sorprendiendo a propios y extraños con sus peculiares mensajes en sus redes sociales tras confirmar su distanciamiento definitivo de Rodrigo González.

Y es que en una de sus recientes publicaciones, la popular ‘Urraca’ dejó entrever que por su lado siempre ha existido la intención de dar lo mejor y que si una relación no funciona, no lo lamentará.

“Ya perdí memoria. No sé si seguimos siendo amigos, creo que amigos amigos, son lo que están siempre cerca de mí. Con él hablábamos hace algunos meses atrás por chat, pero no nos veíamos. Creo que yo no sé mucho de lo que pase en su vida, y él no sabe de lo que pasa en mi vida hace muchísimos años”, fue el fuerte mensaje que dio la conductora sobre ‘Peluchín’.

Sin embargo, una de las frases que llamaron la atención de sus fieles seguidores en su cuenta oficial de Instagram fue la referente una posible separación, ¿se referirá a una amistad o el amor?

Luego de esta singular publicación en redes, Magaly Medina se dejó ver bastante feliz al lado de su notario Alfredo Zambrano, entonces, ¿a quién estaría refiriéndose?

“Si sabes que tu intención fue dar lo mejor, entonces no tienes nada que lamentar”, dice el reflexivo mensaje que publicó la figura de ATV.

