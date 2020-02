Mónica Cabrejos ha critico a Magaly Medina y le ha mandado indirectas junto a sus colegas de “Válgame”, pero esto parece no interesarle a la “urraca”.

Durante un live en Instagram, le periodista respondió a un seguidor que le preguntó por las indirectas que Mónica Cabrejos le había estado enviando.

“Ay mira, hay gente a la que hay que dejarla que hablen y hablen, porque si no hablan de uno, imagínense, estaría desaparecida”, respondió Magaly Medina.

Pero eso no fue todo, ya que la “urraca” afirmó que ella elegía a quién contestar y Mónica Cabrejos no era una de las elegidas: “Pero yo no contesto, yo elijo a quién contestar, cuando contestar y cómo hacerlo”.

Según Magaly, las críticas de otros colegas no le afectan, por lo que pidió a sus fans que no hagan caso a Mónica Cabrejos. “Mientras yo esté tranquila y feliz, ¿ustedes me ven mal? Déjenla que me siga mandando indirectas”, precisó.

