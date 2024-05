Magaly Medina se pronunció luego de que Paolo Guerrero se defendiera en sus redes sociales y asegurara que el reportero de la ‘Urraca’ le faltó el respeto.

En ese sentido, el futbolista le dijo a la periodista que ella no puede mencionarlo por orden de la justicia debido al juicio por difamación que tuvieron hace años.

Por ello, Medina enseñó en la última edición de su programa, una resolución de la Corte Suprema, donde señaló que no está impedida de mencionar y opinar del deportista.

“ Él me ganó un juicio y me mandó a la cárcel porque no soporta que nadie le diga algo, en aquella época que yo mantuve lo que mis reporteros me trajeron, lo pagué con cárcel. Él dice que yo no lo puedo nombrar, cómo que no, lo vengo mencionando hace tiempo. Acá tengo la resolución de la Corte Suprema, ni siquiera entre mis reglas de conductora me pusieron no mencionarlo, sí me pusieron que no salga del país, yo salía de dos a tres veces al mes del país, no pude hacerlo porque tenía que pedirle permiso a la jueza que me condenó. Yo sí puedo hablar de él. Este juicio ya está oleado y sacramentado, ya me fui a la cárcel, ya estoy rehabilitada ante la justicia, ese juicio ya fue ”, sostuvo la periodista.

Magaly a Guerrero por decir que no puede mencionarlo en su programa: “Vete a llorar en las faldas de tu mami”

