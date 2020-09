El programa “Magaly TV La firme” presentó imágenes de Macarena Vélez en presunto estado de ebriedad. Los videos fueron inicialmente compartidos por la propia modelo pero, según Magaly Medina, los eliminó rápidamente.

Y es que durante estas historias de Instagram, Macarena Vélez le habría mandado varias indirectas a su expareja Said Palao y su actual ‘saliente’ Alejandra Baigorria.

“No lo supera (a Said)”, dijo Magaly Medina, quien señaló que Macarena Vélez hizo el ridículo durante el fin de semana y se vio obligada a borrar los videos.

“Parece que había tomado algunas chelitas (...) aparentemente muy feliz con el primo. Después se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo colgando estas historias y las sacó toditas”, explicó.

Asimismo, sobre las declaraciones de Macarena Vélez respecto a los “códigos” entre amigas, la “urraca” cuestionó a la modelo y le recordó que Alejandra Baigorria no se entrometió en su relación:

“Cuando se trata del amor, no existen códigos, absolutamente, no hay códigos de ningún tipo. ¿Cuáles códigos? ¿Acaso ella se metió con tu ex cuando estaban juntos, cuando eran pareja?".

