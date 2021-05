Magaly Medina y su aún esposo, Alfredo Zambrano, todavía no se reconcilian del todo. Una prueba de que aún siguen distanciados en que el notario celebró su cumpleaños con sus hijas, mientras que la presentadora de “Magaly TV La Firme” sigue paseando con María Pía Copello por Máncora.

“No he tenido tiempo para nada que no sea mi trabajo”, dice Magaly cuando es consultada si ya tomó su relación con Zambrano.

La ‘Urraca’ aclaró que sigue en conversaciones con su notario y que tomaría su tiempo para pensar si quiere regresar con él.

“Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo (...) Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad”, confesó a Trome.

Magaly Medina recordó que en su separación no hubo una infidelidad de por medio, por lo que no se trata de una relación tóxica.

“Él no me ha puesto los cachos, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada (...) acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella”.

