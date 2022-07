Magaly Medina no dudó en pronunciarse nuevamente sobre el reciente compromiso de Brunella Horna y Richard Acuña. Y es que la conductora le recordó a la joven empresaria cuando se paseaba por todos los canales diciendo que “no le interesaba casarse”.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly Tv, La Firme”, cuando en una de sus notas se habló del reciente compromiso de la exchica reality y el excongresista, motivo por el que la popular ‘Urraca’ no dudó en arremeter contra la rubia.

“Ella ha dicho que no estaba interesada en casarse, así le dijo a su programa de América Espectáculos, dice que lo del anillo era por hacer show, yo ni por hacer show he jugado con eso de que me regalen mi sortija, hasta en nuestro programa lo dijo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Medina señaló que aún no cree que Brunella vaya a casarse con el hijo de César Acuña, hasta que la vea vestida de blanco.

“Todavía va a ser el próximo años dice, pero nosotros no vamos a meter las manos al fuego, hasta que el día que no la veamos entrar a una iglesia matrimoniándose, para nosotros será un anillo, porque hay muchas que se han quedado con el pan en la puerta del horno”, finalizó diciendo entre risas.

