La periodista de espectáculos, Magaly Medina, sorprendió al no aparecer en vivo su programa este último miércoles 15 de julio, tras la investigación preliminar que inició el Ministerio Público contra la conductora por el presunto delito contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa en agravio del equipo de producción de su programa.

Esta investigación preliminar recoge la denuncia del periodista César Vignolo González, quien se presentó ante la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro y acusó a la ‘Urraca’ de exponer a su equipo de producción tras dar positivo al COVID-19.

Y es que recordemos que la figura de ATV retornó el último martes a su programa tras las duras críticas que recibió por emitirlo junto a su equipo reducido de producción desde la tranquilidad de su casa.

La periodista, fiel a su estilo, aseguró que es una ‘chola terca y que siempre le ha importado tres pepinos lo que le digan los demás'. “Yo les quiero decir una cosa, yo soy una chola terca desde muy chiquita. Y a mí me decían ‘salte de la televisión’, ‘no hagas ese programa’, pero siempre me ha valido tres pepinos (estos comentarios), porque en mi vida he hecho lo que he pensado que es correcto”, manifestó.

