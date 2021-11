Orgullosa. Así se mostró Magaly Medina tras presentar imágenes del concierto de Daniela Darcourt que se realizó este fin de semana en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y que logró llevar más de 4 mil asistentes.

En la edición de este 16 de noviembre de ‘Magaly TV, La Firme’, la ‘Urraca’ no paro de elogiar a la interprete de ‘Señor Mentira’, quien regreso a los escenarios tras la pandemia del Coronavirus.

“Daniela Darcourt regresó a los escenarios por todo lo alto después de esta para obligatoria por la pandemia llenó el parque de la exposición, 4 mil asistentes, vendió todas sus entradas en tiempo récord y se presentó con bailarines, como 40 días de personas. Dos días que estuvo lleno total”, comentó al inicio.

“El espectáculo tuvo pantallas gigantes, un super show que hacer tiempo no veíamos y ella misma lo dice. Esta vez ella se puso a tono con la modernidad y con lo que ahora presentan los grandes artistas internacional. No es barato, no es un show barato el que hizo ella, cambió 7 veces de vestuario”. añadió.

Vale indicar que Daniela Darcourt realizó dos conciertos junto a su orquesta, las noches del viernes 12 y sábado 13 de noviembre. Ambos shows lograron el tan ansiado sold out y la salsera lo celebró a lo grande.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO