Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al aclarar que no quiso burlarse de Gisela Valcárcel sino que intentó aconsejarle que acuda a procedimientos no invasivos para mejorar su aspecto.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la “urraca” afirmó que ella no tiene problema de dar el nombre de su doctora, una médico estético, para que otras mujeres tengan buenos resultados y no queden “desfiguradas” como, según ella, Janet Barboza o Sheyla Rojas.

“Le recomiendo a todo el mundo a mi doctora porque no me gusta que la gente quede desfigurada como otras, como la “Retoquitos” o como Sheyla. No se desfiguren la cara yendo a una doctora de 2 soles que te pone biopolímeros o cualquier tontería en la cara”, comentó Magaly Medina.

Según Magaly, ella recomienda a su doctora porque ya se hizo algunos procedimientos en el rostro. “Por eso yo sí hablo y recomiendo lo que yo he probado. Esto es lo que tengo y si ustedes quieren, les doy el nombre”, explicó.

Magaly Medina también lamentó el aspecto de Janet Barboza: “No vayan a quedar deformes, por favor, ahí tenemos dos. La “Retoquitos” pobrecita”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria y su deseo de ser madre

Alejandra Baigorria y su deseo de ser madre - OJO