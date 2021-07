La periodista Magaly Medina se encuentra disfrutando de unas vacaciones por Europa con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en medio de la celebración del bicentenario de la independencia del país.

A propósito, la ‘urraca’ compartió fotos y videos de su viaje por Croacia en su cuenta de Instagram. Los usuarios no dudaron en comentar las publicaciones, pero algunos aprovecharon para reclamar a la periodista.

“Que bueno que te quedes allá, cumpliste tu promesa”, señaló un usuario en una fotografía de Magaly Medina y su esposo en Croacia.

La ‘urraca’ se tomó la molestia de responder: “gracias por seguirme”, escribió.

Otro cibernauta aseguró que la periodista debería quedarse a vivir en otro país: “Quédate ahí y por favor no regreses, dijiste que si Castillo ganaba te irías del país, ahora por favor no vuelvas, tu programa le arruino la vida a mucha gente”.

Magaly Medina no se quedó callada y ‘cuadró' al usuario: “Mi programa o las infidelidades de algunos jugadorazos? cómo les encanta quitarse la culpa echándosela a mi programa jajajaja. Pórtense bien nomás. Besos! Ya regreso”.

No se irá del país

Cabe resaltar que Magaly Medina nunca dijo que se iría del país en caso Pedro Castillo ganara la presidencia.

“Yo jamás he dicho que si gana Fulano me voy del país, no lo he dicho nunca por ningún presidente (...) ¿Por qué me tendría que ir, porque cuatro pegalartos, frustrados, odiadores, me dicen me tengo que ir? Este es mi país, acá chambeo, acá hago patria. Mucha de esa gente que dice que me vaya, ¿hacen patria? Yo sí, a mi manera”, señaló días atrás.

