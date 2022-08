La periodista Magaly Medina decidió responder a sus críticos con un polémico video en Instagram. Esta vez, la ‘urraca’ realizó un haul de las lujosas compras que realizó en Estados Unidos.

“¡Lo pidieron, lo tienen! Les muestro mis nuevos favoritos en el closet, cuéntenme cuál les gustó más y qué otro tipo de #haul les gustaría que hiciera”, señaló Magaly Medina.

“Bueno, como parece que despierta mucha curiosidad saber las cosas que yo me compro, y yo se las he mostrado siempre a través de estas redes y para que sigan hablando, para que tengan más de qué comentar aquellos que me critican, hoy les quiero mostrar un poquito de las cosas que he añadido después de este viaje a mi closet”, dijo Magaly Medina.

La ‘urraca’ mostró unos zapatos de la marca de lujo Mach & Mach, que cuestan más de $900: “Esta marca me encantó, me gustaron sus zapatos y me los compré (...) miren si no es una monada de zapatos”, señaló al mostrarlos.

“Es uno de los zapatos más virales en Instagram y a mí me encantaron, no sabía que eran tan, tan virales, pero me encantaron y yo lo que me gusta y me lo puedo comprar, me lo compro, esto se ha añadido a mi colección de zapatos”, contó Maglay Medina.

“Tengo fascinación por los zapatos, sí, lo tengo, como creo que toda la mayoría de mujeres, pero están de moda, así que si encuentran por ahí alguno que se les parezca, porque ahora todos se imitan, las grandes marcas se imitan, miren este, es un stiletto de gran vestir, súper elegante, que es para ponermelo en una fiesta, es de la misma marca, Mach & Mach”, señaló la periodista.

Magaly Medina también mostró unos zapatos de la marca Christian Louboutin: “Es una joyita, es una joyita de zapato, me ha encantado, así que para que tengan material y para que sigan rajando de las cosas que me compro, porque sí pues, yo lo he ocultado en televisión, pero en mis redes no lo oculto, ustedes conocen hasta el último rincón de mi closet”.

“No les voy a enseñar más porque después van a decir ‘ay, qué exagerada, se los compró en todos los colores’. ¡Rajones!”, comentó la ‘urraca’, quien admitió que se compró otro par de zapatos Mach & Mach y unos botines de la marca Alexander McQueen.

“Esas son algunas de las cositas que les quería mostrar para que no se queden con la curiosidad de ‘Magaly, qué tenía en esas cajas’. En esas cajas, olvídense, esto es lo que estaba en mi casa y que no muestro, pero ahora sí pues”, dijo la ‘urraca’.

Fuente: Instagram @magalymedinav

