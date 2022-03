La periodista Magaly Medina reveló que respeta la carrera televisiva de Gisela Valcárcel, razón por la que decidió no entrevistar a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, pese a que él envió varios mensajes a la producción para que le den un espacio en el programa Magaly TV La firme.

“Yo no quería hablar con él, yo tengo, creo que a estas alturas de la vida decidir con quién hablo y con quién no, y no nos dio la gana, no nos dio la gana de escarbar en un pasado de Gisela y de Ethel que nada bueno tendría que traernos ahora, nada, ¿por qué? Ese hombre nunca me generó respeto, no tiene el respeto de su hija biológica, no tiene el respeto de la madre de su hija biológica y por qué yo me iba a hacer parte de una cochinada”, dijo Magaly Medina en el programa del miércoles 2 de marzo.

En ese sentido, la ‘urraca’ comentó que ella también tuvo que criar a su hijo sin el apoyo paterno: “¿Lo puedo hacer noticioso, lo puedo convertir en noticia? No, no, soy mujer, soy mujer, también crié a un hijo muchos años sola, no tengo por qué, no tengo absolutamente por qué porque no me da la gana, acá en mi programa yo hago las cosas, acá venimos en la mañana, a las 10 de la mañana, estoy acá, decidimos entre todos los temas que tratamos, sí o no, a mí no me viene nadie a decirme mira, ya lo entrevisté y ahora ponlo, no, acá la última palabra la tengo yo y no quise, no me dio la gana”.

Magaly Medina también explicó que, aunque fueron enemigas en la pantalla chica, no tiene nada personal contra la ‘señito’: “Tengo mis razones (para no entrevistar a Jorge Pozo), es cierto, yo he dicho ella fue mi enemiga hace muchos años, enemiga televisiva porque a nivel personal yo no tengo nada contra Gisela, no somos amigas, nunca de repente seremos amigas, de repente nunca nos tomaremos un café, pero es algo que no me quita el sueño, pero no por eso, no porque ‘ah, darle a Gisela siempre funciona’, no es que voy a agarrarme de algo tan bajo, no lo voy a hacer y nadie me va a hacer cambiar de opinión”.

De otro lado, Magaly Medina reveló que respeta a Gisela Valcárcel por su carrera y por haber criado a Ethel Pozo sola: “No le tengo miedo, pero sí le tengo respeto a su carrera televisiva, y sí tengo respeto a una mujer que se ha fajado para darle educación a su hija sola, a esa clase de personas, así se llame Gisela Valcárcel, se llame Paty Perez, se llame Sonia Reyes, quien sea, cualquiera, le tengo respeto, no necesita llamarse Gisela Valcárcel para que yo le tenga respeto a una persona que se hace por sí sola y que no necesita un hombre para criar a su hija. Así que no es miedo, no es miedo para nada, y pantalones, acá los tenemos y los hemos tenido más porque pantalones hay que tener para ser padre, ¡pantalones hay que tener para ser padre! ¡Para llamarse padre hay que tener pantalones! ¡Eso sí se necesita!”.

