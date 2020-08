A pesar que Micheille Soifer mencionó que no le incomodan las críticas que pueda recibir respecto a su notable cambio físico tras bajar 26 kilos, la conductora Magaly Medina, volvió a comentar sobre el tema en la última edición de su programa.

La popular ‘Urraca’ decidió abrir su corazón a su público televidente y contó que ella padeció de anorexia cuando estuvo en prisión, comparándose de alguna u otra forma con la chica reality.

“Yo me volví anoréxica y no lo sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo me veía gorda, desgraciadamente es una enfermedad que se necesita ayuda”, comenzó mencionando la periodista.

“La gente puede decir muchas cosas mientras yo me sienta contenta como estoy, todo está bien. Mientras tenga salud es lo más importante. Solo he bajado dos kilos más de lo que pesaba antes, cuando era delgada, solo que la gente se ha acostumbrado a verme voluptuosa”, fueron las palabras de Soifer para las cámaras de América Espectáculos.

“Antes pesaba 54 kilos y ahora peso 52 kilos, es lo mismo. Trabajo con una empresa que ve todos los días mi comida, desde el desayuno, mi media mañana hasta mi media tarde porque hay que llevar una buena alimentación. No me mato de hambre, como riquísimo. Puedo comer una rica lasaña o una ensalada con pollo. Es decir, es una dieta balanceada”, agregó la popular ‘Michi’.

