La periodista Magaly Medina reveló que nunca mandaría a perseguir a un ser amado para descubrir algún ampay. Así lo dijo luego de que se rumoreara de que existe un supuesto “ampay” de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Por ello, les envió este mensaje a Latina. “Les doy unas cuantas clases si quieren, vengan les ayudo, haber si así lo hacen, para que hagan un trabajo que yo jamás lo haría (... )Nunca haría perseguir a alguien cercano a mí, no, no vale la pena”, respondió.

Más feliz que nunca

“A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un ampay de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así, mientras tanto, ahora soy una mujer feliz y el día que quieran echar a mandar rumores, eso es bajo, es cochino, me río porque son patéticos, ni siquiera hacen un ampay de un conejo saliendo de la madriguera”, dijo la periodista entre risas.

La 'urraca' desafió a los de Latina y les dijo que hasta les agradecería si le muestran un ampay de su esposo Alfredo Zambrano.

“Ahí diré que buen trabajo, yo agradecería un ampay, así es el trabajo”, señaló.

Lanzan rumor

Recordemos que a inicios de enero, el “Zorro" Zupe dijo un fuerte rumor del que se estaría hablando. Se trata de la infidelidad que estaría sufriendo una conductora de televisión casada.

