Magaly Medina salió al frente para defender a su reportera luego de que a Stephanie Valenzuela no le gustara su estilo de narración e incluso la tildara de una “persona dañina”.

“Ayer se picó con una reportera. Yo acepto que se piquen conmigo, pero uno de mis reporteros que tiene un estilo que ha marcado mi programa, no me parece justo (...) Esa reportera no se puede defender porque obviamente no está frente a un programa”, dijo Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme”.

Además, la “urraca” Magaly Medina aseguró que todos sus reporteros escriben con el “ok” de ella. “La reportera escribe con mi venia, cada reportero tiene un estilo (...) Si a Stephanie no le gusta cómo escribe mi reportera, entonces cambia de programa”.

Para terminar el tema, Magaly Medina le envió un último mensaje a Stephanie Valenzuela: “O te aguantas o te vas a otro programa”.

Magaly Medina defiende a su reportera de Stephanie Valenzuela-OJO

Contra reportera

“¿Magaly quién es la chica que narra las notas?”, le preguntó Stephanie Valenzuela sobre la periodista que cuando hace sus notas, emite algunos comentarios.

Tras conocer su nombre, Stephanie Valenzuela arremetió contra la trabajadora de la “urraca” y dijo: “Siento un poco de pena por ella la verdad, en este momento en que las mujeres tenemos que empoderarnos y apoyarnos unas con otras”.

Incluso dijo que la reportera sería una persona dañina, que no aportaría nada al programa “Magaly TV La Firme”. “Yo creo que tanto yo, como la Yahaira que la han mencionado, están tratando de trabajar y con la música no hacemos nada de malo. Creo que sus comentarios están de más y que lejos de ser un apoyo para estos programas, es una persona dañina. Bendiciones, nos da mucha pena”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ethel Pozo se delata sola frente a Ignacio Baladán

Ethel Pozo se delata sola frente a Ignacio Baladán -OJO

TE PUEDE INTERESAR