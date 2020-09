La periodista Magaly Medina inició su programa bailando el tema “Like” de María Pía Copello donde una de las protagonistas es su hija Catalina de tan solo cinco años.

La menor tiene talento, sin embargo, Kurt Villavicencio se habría burlado de ella, por lo que la “urraca” sacó las garras y arremetió contra el comentarista de espectáculos.

“Algunos no sé por qué le han agarrado envidia, resentimiento, pobre Catita tiene 5 años. Tremendos manganzones que les faltaría un centímetro de talento que esta niña tiene, tremendos frustrados de la televisión, haciéndole la guerra a Catita. Un poco de ubicaína”, dijo Magaly Medina.

Luego de que la “urraca” entrevistara a María Pía Copello y su hija, el periodista Kurt Villavicencio no pudo ocultar lo mal que le caía la menor de edad. “Qué Dios me perdone pero la hijita de María Pía Copello me cae tan chinche... y ojo solo tiene 5 añitos. Lo que nos espera”, escribió.

Quien también defendió a la pequeña fue Mariella Zanetti. “Este tipo de comentarios tan nefastos refiriéndose a una niñita así. Dice lo porquería que puedes ser como ser humano”, escribió en su red social Zanetti.

