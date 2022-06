La noche del martes 31 de mayo de 2022, la periodista Magaly Medina se burló de Melissa Paredes y su abogado luego de recibir una carta notarial por las opiniones que tuvo respecto al enfrentamiento entre la actriz y su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Parece que ella y el abogado que tiene por canje, porque luego le agradece ¿no? Y cuando tú agradeces a un abogado ‘gracias a mi abogado, el doctor tal’, es porque no te está cobrando ni un sol y porque es canje, entonces, como los abogados hacen canje, yo como soy maliciosa, podría suponer que este abogado, como ella no le está pagando, quiere que yo pague su sueldo, entonces me manda una carta notarial para ver si me demanda”, dijo la ‘urraca’ durante su programa.

En ese sentido, Magaly Medina recordó que en el Poder Judicial hay casos más graves que la denuncia de Melissa Paredes: “Quiero decirle al abogado y a Melissa Paredes que en los juzgados hay casos más importantes, hay mujeres golpeadas, hay niñas violadas, niños violados (...) ¿Por qué distraemos la atención de los jueces con este tipo de tonterías?”.

Es así que la ‘urraca’ descartó haber hecho reglaje a Melissa Paredes, quien la acusó de cometer este delito: “¿Cuándo he dicho que yo hago reglaje? (...) Mira, mamita, que haya que explicarte todo como a Brunella o esas otras personas que no tienen nada que hacer, no tienen ni un gramo de cerebro (...) ¿quién hace reglaje? ¿Alguna vez nosotros, mis investigadores, te han secuestrado, te han robado, te han quitado tu celular, han entrado a tu casa? Nosotros no hacemos reglaje, no, lo que hacemos los periodistas es periodismo de investigación y te grabamos en la calle, no te hacemos reglaje, eso es acusarme de algo delincuencial que acá nosotros en el programa, no somos. Eso que me estás diciendo es difamatorio también para mi prestigio, para el prestigio que tiene este programa, para la credibilidad que tenemos aquí como programa periodístico de espectáculos, pero yo no pierdo el tiempo haciendo demandas, tengo otras preocupaciones más grandes”.

“Mi opinión es mi opinión, y tú a mí, Melissa Paredes, no me vas a quitar mi derecho a opinión, yo opino con lo que veo”, sentenció la ‘urraca’.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que Melissa Paredes tendría que demandar a medio país para que el público cambie su opinión sobre ella: “A tu abogado dile que haga unas mil cartas notariales más mínimo para mandarle a todas las personas en las radios, en los diarios, en los canales de televisión que tocaron tu tema”.

“Lo del reglaje no es reglaje, a mí no me vengas a tratar como delincuente porque ahí sí muerdo, yo defiendo como leona a mis investigadores y ellos no tienen nada que ver con lo delincuencial”, acotó.

Fuente: ATV

