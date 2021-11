¡No lo suelta! Rodrigo Cuba se vio nuevamente cara a cara con su aún esposa, Melissa Paredes, en lo que fue una conciliación que no terminó en un buen puerto. Y es que frente a ello, Magaly Medina no pudo dejar de opinar al respecto y hasta ‘trolearlos’.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la conductora sorprendió al burlarse del futbolista al recordarle a Anthony Aranda, el bailarín con el que fue ampayado su aún pareja.

Sin filtro alguno, la popular ‘Urraca’ hizo referencia al apodo del exintegrante “Reinas del Show”, ‘El Gato Activador’.

“Ella llegó a la conciliación a las 4:30 p.m., su abogada estaba adentro. También llegó Rodrigo Cuba, ninguno quiso hablar, no dijeron absolutamente nada”, comenzó diciendo.

“Ahí está él, no dice nada, la lengua se la comió otro Gato, no dice nada de nada”, agregó, cuando relató que el deportista no quiso declararle a su reportero.

