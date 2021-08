¡No puede con su genio! Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre el presunto y nuevo romance de Jossmery Toledo con el futbolista italo-argentino Mariano Nagore. Y es que la conductora asegura que todo se trataría de “un cuentito” de la expolicía.

“¿A qué fin hacer un ‘cuentito’ con este chibolo de 24 años que no vale un sol? Bueno, a dos soles de repente lo pueden comprar... Juega en un equipo de cuarta categoría, hasta Jean Deza vale más”, comenzó diciendo.

Según el programa de la ‘Urraca’, Nagore tiene 24 años, se inició en el Unión de Santa Fe y ahora juega en un equipo de la Serie D del fútbol de Italia. “Será alto, guapo y tendrá carita de ángel, pero todo eso sirve para el gusto, no para el gasto”, agregó la periodista entre risas.

En dicho informe, también se comentó que el valor aproximado del joven en el mercado futbolístico es de 50 mil euros y lo compararon con los 400 mil que vale Jean Deza y los 350 mil de Christopher Olivares.

“La tombita nos quiere hacer creer que está en las grandes ligas como Alondra García Miró o tal vez quizás quisiera convertirse en la próxima Antonella Roccuzzo.... ¡Ay no pues Toledo, no estafes!”, dice la voz en off del reportaje.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO