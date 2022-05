Ahora goza de un matrimonio pleno y muy sólido, pero no siempre Magaly Medina tuvo suerte en el amor y en los últimos días, se viralizó en TikTok una de las entrevistas que brindó para Andrea Llosa, en donde relata lo mal que lo pasó durante su primer compromiso.

Antes de forjar el nombre y peso que tiene Magaly Medina, pasó por un tormentoso matrimonio, debido a que su padre la obligó: “Me casé porque tenía que casarme, mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme, mi papá era muy conservador”.

Ella tuvo que casarse con alguien que no amaba, debido a que se enteró de que estaba esperando a su hijo, al poco tiempo de haber terminado con su pareja: “Era mi primer enamorado, cuando me sé embarazada, nosotros habíamos terminado, yo había terminado con él”.

Ella decidió terminar el matrimonio que no la hacía feliz y duró tan solo dos años, de los cuales el último año, estuvo pensando en todo lo que haría para salir adelante: “Dos años, clavados, esperé que se cumplieran los dos años y después de navidad y año nuevo, me voy”.

Gracias a los contactos que logró por su desempeño como practicante, logró conseguir trabajo en cuanto regresó a Lima: “Me dijeron, te vamos a probar tres meses, yo había preparado todo ese año mi separación, muy conscientemente, muy calculadoramente y fría, cuando tomo una decisión, nadie se entera a veces, la tomo, entonces al tipo le aguanté todo callada, tenía un carácter horroroso, ya ni siquiera yo peleaba”.

Andrea Llosa decidió ir un poco más allá y le preguntó acerca de cómo hacía para dormir con alguien que no amaba y le caía mal y Magaly respondió: “Él trabajaba en Lima, generalmente cuando él venía, peleábamos, dormíamos juntos, pero de espaldas”.

