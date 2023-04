Magaly Medina no se calló nada y decidió responderle a Janet Barboza, quien en una edición de “América Hoy” dejó entrever que la telenovela “Maricucha 2″ le ganaba en rating al programa de la popular ‘Urraca’.

“Hay una vecina que reúne todas las condiciones de todo lo que acabas de decir... Esa que es pisoteada por la ‘Maricucha’, más claro imposible”, dijo en aquel entonces la popular ‘Rulitos’ entre risas.

En ese sentido, la figura de ATV señaló que ella logra obtener grandes cifras en el sector socioeconómico A y B. Además, comentó que Ethel Pozo no debería sentirse tan “ganadora” por haber generado rating con el beso que le plantó a Christian Domínguez en la telenovela de América TV.

“Lograron tener 22 puntos, no como otros capítulos que esa novela ha logrado 27, 28 puntos, que no se alucina la gran súper estrella. Eso es lo que yo hago en el A, B, ahí si les doy de alma a las telenovelas. Porque hay algunos graciositos que andan diciendo que Magaly es la segunda, sí, la segunda en toda la programación del horario estelar después de la telenovelas, pero nadie me gana en el A,B, nadie”, sentenció Medina.

