Magaly Medina se pronuncia tras entrevista con Yahaira y le manda ‘chiquita’ | VIDEO

En la última edición de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina y Yahaira Plasencia se vieron las caras en una explosiva entrevista en vivo, cargada de indirectas y burlas unas hacia la otra.

La salsera acudió al set de la popular ‘Urraca’ al lado de su productor Sergio George para promocionar su nueva canción “Dime” . Sin embargo, ambas aprovecharon el encuentro para decirse de todo.

Primero, la presentadora de televisión recibió a la cantante en una maletera “para que se sienta como en casa” , burlándose de la vez que Yahaira se escondió en una para no ser intervenida por la PNP.

No obstante, la intérprete de “Cobarde” no se quedó atrás y le recordó a Magaly la reconciliación con su notario: “Te voy a cantar a ti y para todas las parejas que terminan y vuelven...Uy sí, ella volvió, pero yo no tomo el café dos veces”.

Al día siguiente de la controversial entrevista, la conductora apareció a primeras horas de la mañana maquillándose para grabar contenido para sus redes sociales. Lo curioso de todo fue el mensaje que dejó mientras se alistaba.

“Así que aquí estamos, empezando desde tempranito. Hace flojerita, pero cuando hay que trabajar hay que hacerlo. Es la única manera, ya les he dicho. No hay otra forma de cómo se consiguen las cosas, todo es trabajo, trabajo y más trabajo”, expresó Magaly Medina.

“Para mí no existe la suerte. Todo lo que consigues en la vida lo consigues con chamba...Los que no nacimos en cuna de oro tenemos que chambear”, finalizó la ‘Urraca’, despertando la risa de su maquillista.

