Magaly Medina quedó sorprendida con las recientes declaraciones de Brunella Horna respecto a su relación con Richard Acuña.

La “urraca" se mostró indignada al ver a Brunella Horna pidiendo un anillo de compromiso al excongresista: ”Una mujer tan joven, 23. 24 años, pidiendo a gritos, rebajándose a pedir un anillo. ¡No pues, Brune! Los anillos llegan porque a alguien le da la gana, quiere, decide pasar el resto de su vida contigo, pero uno no lo tiene que pedir".

“(Me dio) vergüenza ajena, me daba ganas de esconderme bajo la cama. Yo decía ‘ay no, no puedo estar escuchando a una mujer de 23 años, una mujer tan joven’ (...) Qué falta de romanticismo”, agregó.

La periodista afirmó que Brunella Horna y algunos programas de espectáculos estaban haciendo el “corralito" a Acuña: "Pobre Richard, qué tal corralito le están haciendo, un corralito mediático (...) al pobre hombre no le va a quedar más remedio que ir corriendo a una joyería a buscar el anillo”.

Además, Magaly Medina aconsejó a las chicas jóvenes a disfrutar su edad y no apresurarse a tener más responsabilidades-

“Ya hubiera querido yo a esa edad no tener más responsabilidades que mi carrera, que mi vida profesional, pero desgraciadamente... así pasan las cosas. Hay algunas que tienen suerte en la vida, que les va super bien pero que sin embardo, miren, pidiendo anillo a gritos”, señaló.

