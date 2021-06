Luego que Alan Castillo, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Robotín’, anunció que le quitará su apellido a las dos hijas de su expareja, Magaly Medina mantuvo una opinión neutral sobre este delicado tema.

“Él decidió por consejo de sus abogados quitarles el apellido, y lo ha hecho público hoy día”, señaló la ‘urraca’ en el programa “Magaly TV La firme”.

La periodista señaló que aunque Robotín tiene razón, para las niñas él es su figura paterna: “Es cierto que merecen conocer a su verdadero padre, que merecen tener el apellido de su padre, pero también estas niñitas desde que abrieron el ojo, para ellas, el único padre que conocieron fue Robotín”.

“Yo creo que él más lo ha hecho por una cuestión de protegerse legalmente para que en algún momento si él no puede pasarles una manutención a esas criaturas, su expareja no lo demande, no lo denuncie, y tal vez quiera de alguna forma obligar a su expareja a que busque al padre de las criaturas y asuman su responsabilidad, pero ese es un tema que las niñas no tienen por qué sufrirlo, por qué padecerlo”.

“Hay una delgada línea que separa lo moral, lo ético, de lo legal. Pero a veces lo legal puede ser tan frío y uno tiene que dejarse guiar en ciertos momentos por el corazón”, señaló Magaly Medina.

Cabe resaltar que Robotín contó que continúa visitando a sus hijas independientemente del proceso legal: “No me he descuidado de ellas, todavía voy a verlas, lo hago (retirar el apellido) por un tema legal, puesto que ellas merecen tener su identidad y conocer a su verdadero padre”, dijo en “Mujeres al mando”.

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Gian Piero Díaz brinda unas palabras sobre el desempeño de Gianluca Lapadula ante Ecuador

El conductor de televisión, Gian Piero Díaz comentó acerca del desempeño del seleccionado Gianluca Lapadula ante el encuentro contra Ecuador por la Copa América. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR