Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a la situación de Carloncho, quién fue separado del programa ‘En Boca de Todos’ tras los lamentables comentarios que realizó en contra de Rosángela Espinoza.

La “Urraca” lamentó que el conductor radial haya perdido su trabajo en televisión pero que como persona adulta debe afrontar sus errores.

“No es una buena noticia (despido de Carloncho), no es algo que yo pueda celebrar porque jamás celebraré que alguien se quedé sin chamba, sin embargo, como comunicadores, tenemos que afrontar nuestros errores, tenemos que ser responsables con los que dijimos (…), cada acto de nuestra vida trae consecuencias, buenas o malas”, sostuvo.

“Esto se deriva de un comportamiento sexista, machista, trogloditas que no se pueden tolerar, y menos en los días en que vivimos. Y que no diga que no se trató de Rosángela Espinoza, él se picó por un comentario que le hizo un oyente en radio Moda”, agregó Medina.

Cabe indicar que Carloncho fue separado definitivamente del programa “En boca de todos”, donde se desempeñaba como conductor al lado de Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

