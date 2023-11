Aída Martínez sorprendió a sus fans luego de anunciar su pronta recuperación, tras haber tenido un problema de salud de índole neuronal, que le hizo perder la visión casi en su totalidad.

Por ese motivo, Magaly Medina se refirió al respecto y mostró su sorpresa con la mejora de la modelo, justo antes de competir en una carrera de motos.

“Su esposo dijo que había sufrido un accidente que casi casi le había anulado la visión. Que primero la había perdido gradualmente y luego había perdido casi la totalidad de la vista, sin embargo, después contaron que había sido sometida a una operación y que le habían dicho que probablemente recupere el 12% de la vista, y luego dijeron que los médicos estimaban que iba recuperar hasta el 30% de su visión...”, expresó Medina en la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’.

Asimismo, la conductora de TV recordó que la modelo anunció una rifa en sus redes sociales para cubrir con los gastos de su tratamiento. “Sortearon una motocicleta, la gente empezó a comprar las rifas pero de pronto... Hoy día, Aída Martínez subió una historia en sus redes donde dice que milagrosamente recuperó la vista y que justamente mañana va correr una carrera de motos, porque de pronto, oh milagro, ya ve por completo, y eso por supuesto que nos ha generado a todos amplias dudas ”, agregó la pelirroja.

La ‘Urraca’ aseguró que la influencer arequipeña quiso dar lástima, pero a ella no la convenció. “ Incluso hasta mi propio equipo se preocupó, la única que no se preocupó fui yo porque de verdad ya conozco a los monstruos de Chollywood. Estás recuperándote de la vista y justo ya amaneciste bien, ya no tienes parche, ya vez perfecto, ocurrió un milagro de octubre en noviembre y has decidido correr motos otra vez... yo no le creo nada, no le creo absolutamente nada ”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR